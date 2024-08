Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

La super prestazione dell’attaccante nigeriano in occasione della finale di Europa League a Dublino contro il Bayer Leverkusen, con la tripletta che è risultata decisiva ai fini del risultato e che ha consentito alla squadra di Gasperini di alzare al cielo il primo trofeo europeo della storia del club, non è passata certamente inosservata agli occhi del club francese, orfano di, passato al Real Madrid e subito in gol proprio con l’Atalanta al debutto ufficiale in Supercoppa Europea.Non è solo un'idea, ma una trattativa concreta, tanto che come riporta Sky oggi il giocatore ha chiesto espressamente di non essere convocato per la partita contro il Lecce, in programma domani alle 18.30 allo stadio Via del Mare. E in effetti non figura nella lista dei 23 convocati nerazzurri, già orfana diSecondo quanto aveva rivelato questa mattina La Gazzetta dello Sport, nei giorni scorsi, prima della partita contro il Real,, ricevendo un'apertura da parte dell’Atalanta a un eventuale trasferimento.Al momento, però, il PSG non ha presentato una richiesta ufficiale all’Atalanta.: anche in quell’occasione il PSG aveva manifestato interesse per il calciatore ai tempi di proprietà degli orobici, ma alla fine fu lo United a concludere l’acquisto del danese.A giocare un ruolo fondamentale può essere il fattore legato al tempo.per uno dei suoi giocatori chiave. Il club di Percassi non vuole imbattersi in un nuovo “caso Koopmeiners” negli ultimi giorni di agosto. Tuttavia, il PSG ha certamente le risorse economiche per fare un’offerta irrinunciabile e far vacillare la società nerazzurra.Lookman, che ha un contratto(più un’opzione unilaterale a favore del club), non sta spingendo per la cessione, a differenza di quanto avvenuto con Koopmeiners. Tuttavia, le due situazioni potrebbero intrecciarsi: la permanenza dell’olandese potrebbe favorire la cessione Lookman, o viceversa, con l’addio dell’ex AZ Alkmaar che potrebbe avere come conseguenza quella di mettere Lookman sulla lista degli incedibili. Il fatto però che l'Atalanta non avesse staccato gli occhi danonostante la preferenza del giocatore per la Juve, l'arrivo a Bergamo di Brescianini e Samardzic e le continue richieste per O'Riley, spiega che l'affare è in stato avanzato. Potrebbero quindi partire entrambi i giocatori, perni del tridente di mister Gasperini, che a questo punto subirebbe una brusca rivoluzione e l'Atalanta si muoverebbe per acquistare sia O'Riley che Nico Gonzalez.