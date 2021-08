Antonio Rudiger è in scadenza con il Chelsea a giugno 2022 e su di lui c'è il forte interesse del Real Madrid, ma non solo. Secondo Fichajes.net, i Blues stanno preparando un nuovo contratto per il centrale tedesco, con la forte volontà di convincerlo a rinnovare (magari alzando il suo attuale stipendio) e a continuare la sua avventura a Londra.