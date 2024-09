Il Fenerbahce non si ferma: trattativa per Antony

Getty Images

Secondo quanto riporta la stampa inglese il Fenerbahce di José Mourinho, dopo aver chiuso l'arrivo dalla Juventus di Filip Kostic, ha chiesto ai Red Devils l'esterno offensivo brasiliano, che non rientra nei piani di ten Hag. Al momento non c'è accordo tra i club sulla tipologia di trasferimento:con parte dell'ingaggio pagato, mentre gli inglesi chiedono un obbligo di riscatto legato a condizioni definite.Sbarcato a Old Trafford dall'Ajax nell'agosto 2022,. Lo United,, vuole incassare dalla sua cessione per rientrare parzialmente dell'investimento fatto due anni fa, ovvero 95 milioni di euro.

Tra i giocatori che possono trasferirsi nella Superlig turca c'è anche Arthur, centrocampista di proprietà della Juventus.