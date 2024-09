Juventus: per Kostic accoglienza da star a Istanbul. In corso le visite con il Fenerbahce VIDEO

Redazione CM

17 minuti fa



Filip Kostic è a Istanbul, dove sta sostenendo le visite mediche per il Fenerbahce, passaggio preliminare prima che la Juventus e il club turco ufficializzino il trasferimento dell'esterno serbo dal club bianconero a quello turco.



IL COMUNICATO E LE VISITE - Ieri sera il Fenerbahce aveva annunciato in un comunicato ufficiale: "Il nostro club ha raggiunto un accordo di massima con la Juventus FC e con Filip Kostic per il trasferimento in prestito del giocatore. Kostic è stato invitato a Istanbul per sottoporsi alle visite mediche e proseguire le trattative sul trasferimento". Kostic è arrivato nella serata di domenica verso le 22 a Istanbul. Oggi il calciatore serbo sostiene le visite mediche per poi firmare il nuovo contratto con il Fenerbahce. Kostic arriva dalla Juventus in prestito.



L’arrivo di Filip Kostic a Istanbul è stato diffuso dal Fenerbahce in una diretta sul canale YouTube ufficiale del club. Da sottolineare l'accoglienza dei tifosi e i cori personalizzati dedicati all'ex Juve.