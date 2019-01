Che Dawid Kownacki abbia bisogno di giocare con maggiore continuità è sotto gli occhi di tutti. Il centravanti polacco della Sampdoria è il quarto attaccante nelle gerarchie di Giampaolo, dopo Quagliarella, Defrel e Caprari, e sino a questo punto della stagione si è dovuto accontentare di pochi minuti o di piccoli spezzoni nel finale di match. Ecco perchè a gennaio potrebbe partire, lasciando momentaneamente Genova, ma la dirigenza blucerchiata non vuole assolutamente perdere il controllo sul calciatore, considerato sempre una grande promessa.



Sul tavolo di Corte Lambruschini è arrivata una proposta ufficiale dal Fortuna Dusseldorf, club tedesco che sta lottando per non retrocedere dalla Bundesliga. La Sampdoria però prende tempo: vuole cedere Kownacki in prestito, e sta valutando anche la proposta dell'Empoli. Pecini è un grande estimatore dell'attaccante, e secondo l'edizione genovese de La Repubblica vorrebbe portarlo in Toscana e ciò consentirebbe alla Samp di garantire minutaggio al calciatore classe 1997 rimanendo nel contempo in Serie A, mettendosi alla prova con il massimo campionato italiano.