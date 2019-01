Mercoledì la Sampdoria si riunirà al gran completo: ci saranno Ferrero, l'avvocato Romei, ma anche Osti, il rientrante Sabatini e pure Marco Giampaolo. Si parlerà di mercato, e anche di Manolo Gabbiadini, il nome che sembrava soltanto una suggestione e che invece potrebbe trovare riscontro nel mercato blucerchiato.



Il giocatore è in uscita dal Southampton, e il suo allenatore ha confermato indirettamente l'esistenza di alcune opzioni per l'attaccante: "Manolo ha richieste, deve decidere lui dove andare" ha detto il tecnico Hasenhuttl. I primi contatti tra il giocatore e la Sampdoria sarebbero già stati avviati, anche perchè sarebbe lo stesso Gabbiadini a spingere per un ritorno in blucerchiato. La sensazione è che si tratti di un'operazione possibile, anche se molto complicata da costruire visti i numerosi interessamenti per l'ex Napoli. Il giocatore piace molto in Spagna, al Betis Siviglia, e ha solleticato pure il Bologna che però sembra partire leggermente indietro rispetto al Doria e agli spagnoli.



Inoltre per abbracciare Gabbiadini la Samp dovrà prima sistemare il suo attacco. Nei piani blucerchiati è balenata anche l'idea di consegnare a Giampaolo un reparto formato da Defrel, Quagliarella, Caprari e Gabbiadini, ma bisognerà prima capire la volontà dell'attaccante francese e del suo agente, senza dimenticarsi del pressing dell'Atalanta per Caprari.