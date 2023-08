. Il centrocampista classe 2003 dell'Inter, rimasto coinvolto dall'improvvisa giravolta della vicenda Samardzic e dunque stoppato proprio quando la cessione all'Udinese era stata definita per 4 milioni di euro, si è avvicinato prepotentemente al club neopromosso in Serie A nelle ultime. Anche Bologna ed Empoli avevano effettuato qualche sondaggio con l'entourage del calciatore, masul vantaggio guadagnato nei confronti della concorrenza.- Fabbian, reduce da un grande campionato di Serie B con la maglia della Reggina concluso con 8 gol e con la qualificazione ai play-off acciuffata in extremis, è uno di quei talenti sui quali l'Inter ha investito e nel quale intravede un grande potenziale, tanto che nell'ambito della trattativa con l'Udinese aveva conservato un diritto di recompra. E anche