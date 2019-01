Orgogliosi di essere genoani e di avere in città un rivale forte come te. Complimenti, @FQuagliarella27! pic.twitter.com/JK8hm6yA4g — Genoa CFC (@GenoaCFC) 26 gennaio 2019

La sportività non conosce barriere, neanche quelle della rivalità cittadina. E così mentre, nel 4-0 dellaall'Udinese, eguaglia il, ilaffida a Twitter i propri complimenti: "Orgogliosi di essere genoani e di avere in città un rivale forte come te".