Il Genoa prova a blindare Ekhator: pronto il rinnovo di contratto

Anche in periodo nerissimo come quello attraversato attualmente dal Genoa, può esserci uno spiragli di luce.Per il Grifone a rappresentarlo è il talento diattaccante italo-nigeriano, classe 2006, che sabato scorso nella disfatta rossoblù di Bergamo ha messo a segno la. Un gol ai fini di un risultato già ampiamente sbilanciato verso i nerazzurri ma molto importante, oltre che molto bello, per il ragazzo nato e cresciuto nel settore giovanile rossoblù.Portato in Trentino in estate da Alberto Gilardino, che lo ha voluto aggregare alla prima squadra già nel corso della preparazione prestagionale, il giovane attaccante ha debuttato tra i grandi lo scorso 9 agosto in Coppa Italia contro la Reggiana. Nelle settimane seguenti ha poi trovato l'esordio, e altre quattro apparizioni, anche in Serie A. A testimonianza di come il tecnico del Genoa creda fortemente nelle doti del ragazzo. Così come a crederci è la stessa

Come riferisce questa mattina Tuttosport, la dirigenza rossoblù sta lavorando assieme a procuratori di Ekhator, i fratelli Giuffrida, per. Un rinnovo di fatto già definito nei dettagli che diverrà automatico al compimento del 18° anno di età di Jeff tra poco più di un mese, il prossimo 11 novembre.