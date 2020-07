La Lazio cerca rinforzi per il reparto offensivo in vista della prossima stagione. E nel mirino del direttore sportivo Tare c’è Borja Mayoral, attaccante di proprietà del Real Madrid ora in prestito al Levante. C’è un pericolo, però, per i biancocelesti: Il Getafe.



Come scrive As, gli spagnoli, prossimi avversari dell’Inter in Europa League, hanno avviato i contatti con il Real Madrid, ma la Lazio è avanti: pronti 15 milioni di euro per le Merengues, che ne chiedono 20. Distanza minima, il Getafe prova a inserirsi, ma ormai sembra essere troppo tardi.