Il Girona 2024/25 è un enigma: dalle cessioni top alle scommesse Bryan Gil e Van de Beek

Era abbastanza scontato: dopo la grande impresa del 2023/24, terzo posto ne La Liga e prima storica qualificazione alla Champions League,Dando uno sguardo all'undici tipo di Michel che ha sconquassato il calcio spagnolo, ci si rende conto di come sia in atto una vera e propria rivoluzione forzata a Montilivi: in grassetto chi è rimasto.; Eric Garcia,, Aleix Garcia;, Savinho; Dovbyk.Tanto per cominciare,e il dodicesimo uomosono rientrati rispettivamente dai proprietari dei loro cartellini, ovvero, che in seguito ha richiamato alla base proprio Savinho (tutti e tre i club, Man City, Girona e Troyes, fanno capo al City Group).è stato ceduto per una ventina di milioni al, mentre Artem, come sappiamo, l'ha preso laper poco meno di 40 tra parte fissa e bonus, con un 10% sulla futura rivendita.

Ma vediamo come si stanno comportando i blanc-i-vermells in entrata.