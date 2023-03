Secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo il talentino del Barcellona Ilias Akhomach sarebbe vicino all'addio ai catalani con cui è in scadenza di contratto. L'esterno offensivo classe 2004 infatti sarebbe vicino allo sbarco in Premier League con il Leeds che ha intenzione di chiudere l'accordo entro la fine del mese e fargli così firmare il contratto per le prossime stagioni.