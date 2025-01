Il Lione cambia allenatore: l’ex Milan Fonseca in pole per la panchina

Getty Images

Il rendimento negativo del Lione dell’ultimo periodo è costato la panchina a Pierre Sage: l’allenatore è stato esonerato in queste ore e nella scelta è stato decisivo l’1-1 contro il Nantes nell’ultima giornata di campionato. La società ora volta pagina e dovrà trovare un nuovo allenatore per la seconda parte di stagione,. L’allenatore conosce bene la Ligue 1 per aver allenato il Lille dal 2022 al 2024, e ora può tornare in Francia per allenare il Lione.

- Una sola vittoria dall’inizio del 2025 per il Lione, cinque punti in quattro partite più l’eliminazione dalla Coppa di Francia per mano di un club di quarta divisione e lo 0-0 in Turchia contro il Fenerbahçe; in generale,. La squadra riscenderà in campo tra tre giorni nell’ultima giornata della prima fase di Europa League nella quale si sta giocando un posto alla fase successiva, il 30 gennaio alle 21 sfiderà il Ludogorets in casa e per quella data potrebbe già avere il nuovo allenatore.