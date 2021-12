Jurgen Klopp continua a seguire con interesse Jude Bellingham, secondo il Daily Express sarebbe a mettere sul piatto un offerta da quasi 90 milioni di sterline (circa 105 milioni di euro). La strategia per arrivare al 21enne centrocampista inglese sarebbe quello di sfruttare i colloqui per un probabile acquisto di Erling Haaland e intanto imbastire la trattativa per portare a vestire la maglia dei Reds il calciatore del Borussia Dortmund.