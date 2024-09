Il Manchester City perde Rodri, Guardiola punta Barella: la posizione dell'Inter e le alternative

: l'infortunio al ginocchio destro subito domenica scorsa, in occasione dell'ultima partita di Premier League contro l'Arsenal, si è rivelato particolarmente serio e crea un grandissima problema a Pep Guardiola. Il centrocampista spagnolo, come confermato anche da un comunicato ufficiale dei Citizens, ha subito la rottura del legamento del ginocchio destro: “Il centrocampista è partito alla volta della Spagna per svolgere una visita specialistica dopo i primi esami medici a Manchester. La valutazione è ancora in corso per accertare l’entità completa della lesione e la prognosi prevista”.

Non a caso, Rodri – contendente per la vittoria del Pallone d’Oro – è il filo conduttore delle strategie offensive e difensive di Guardiola. Metronomo totale, Rodrigo Hernandez Cascante è il motivo dell’equilibrio tattico del Manchester City. Ma al di là del punto di vista puramente di gioco, sono anche le pure e fredde statistiche a motivare l’importanza e il ruolo fondamentale:(solo nell’11% dei casi, gli Sky Blues sono usciti sconfitti).. Chiaro come, senza Rodri, il Manchester City perda sostanza, equilibrio, dinamismo, filosofia.

, come riporta la stampa inglese,, mediano della Real Sociedad e sostituto naturale di Rodri anche nella Nazionale spagnola. Il City ha mostrato interesse verso il giocatore e sono pronti a muoversi e pagare la clausola rescissoria pari a 60 milioni di euro per anticipare la concorrenza dei Reds e dei Gunners.(che ha un contratto blindato sino al 2029), pilastro dell’Inter di Simone Inzaghi per il quale l’allenatore spagnolo mostrò interesse sin dalla finale di Champions di Istanbul. Per i nerazzurri, l’azzurro è incedibile e servirebbe un’offerta superiore ai 70 milioni di euro anche solo per sedersi al tavolo delle trattative.. Gennaio decisivo, al City serve un sostituto di Rodri, out per tutto il resto della stagione.

