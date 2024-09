Manchester City, l'assenza di Rodri è pesantissima: senza di lui Guardiola perde una volta su tre!

Getty Images

E' un dato clamoroso quello che il profilo X della Premier League ha diffuso sull'incidenza di Rodri nelle dinamiche di squadra del Manchester City. La formazione allenata da Pep Guardiola ha un rendimento, in termini di punti e di numeri, e ne ha un altro diametralmente opposto a seconda della presenza o meno dello spagnolo. Rodri ha disputato 172 partite nel campionato inglese e il tasso di successo è del 74%, con una media di 2.3 punti per partita e un tasso di sconfitta solamente dell'11%.



La situazione cambia diametralmente nelle circostanze in cui il nazionale spagnolo e candidato alla vittoria del Pallone d'oro non è presente sul terreno di gioco – 21 partite in Premier – il tasso di vittoria si abbassa al 62%, mentre il Manchester City perde qualcosa come una partita su tre. La media dei punti scende a 1.9 per gara e da notare anche la tendenza che cambia in merito alla differenza reti: con lui presente si passa da 1.7 a 1.3.