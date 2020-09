, un'era preistorica fa. Nel mentre, il Liverpool tornava gradualmente ai livelli di eccellenza che lo hanno sempre contraddistinto, soprattutto a cavallo tra gli anni '70 e '80, affermando in maniera ancora più netta la supremazia cittadina nei confronti dei Toffees. Ee tanti dubbi sulla consistenza e sulla competitività della squadra. Ancelotti, subentrato a Marco Silva lo scorso dicembre, ha però tante attenuanti e, dopo aver utilizzato mezza stagione (peraltro contraddistinta dalla lunga pausa per il coronavirus) per fare le sue valutazioni sull'organico, ha impresso la svolta durante la pausa estiva.- Seppur in condizioni anomale e con meno tempo a disposizione del solito,. Tanto nelle scelte di mercato quanto nella costruzione di una mentalità da grande squadra per portare il club in una nuova dimensione, a giocarsela regolarmente nei prossimi anni con le big di Premier League. Ripartendo da una base comunque promettente, migliorata con poche scelte ma estremamente mirate: il tecnico italiano- Siamo soltanto alla terza giornata, ma, come lo fu con la Colombia nel famoso Mondiale 2014. Un "10" come ormai non esistono più- già a quota 5 gol -, orgoglio del settore giovanile dei Toffees, e, decisivo oggi nel successo sul campo del Crystal Palace. Guidati dalla panchina da un allenatore in cerca di rivincite dopo la sfortunata parentesi di Napoli e desideroso di vincere l'ennesima sfida di una straordinaria carriera: riportare l'Everton tra l'aristocrazia della Premier. Come inizio, non c'è male.