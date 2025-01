Il Mattino – Napoli su Zaccagni per il post Kvaratskhelia: contatti tra De Laurentiis e Lotito

Getty Images

Dopo averlo cercato in lungo e in largo, in Europa e in Sudamerica, ilpotrebbe aver trovato il sostituto dia soli 189 km. Sono quelli che – sull’autostrada del Sole – distanziano il capoluogo della Campania da, dallae dal suo capitano MattiaSecondo il Mattino, l’esterno biancoceleste è l’ultima idea che sta stuzzicando gli azzurri. Di ritorno dall’estero dov’era per affari,Il patron ha già avviato in prima persona iCi sarebbe stata infatti unaesplorativa al collega della Lazio, seguita da tante altre, con l’intento di imbastire unavera e propria. Anche con l’agente del giocatore, Mario, si sarebbe parlato di un possibile trasferimento del capitano della Lazio al Napoli. Esperto, pronto e protagonista di un’altra stagione positiva – con 6 reti e 4 assist in 24 gare – il 29enne Zaccagni rappresenterebbe

Resta da convincere Lotito che, come il suo allenatore, sarebbea privarsi del suo capitano a stagione in corso. Serve insomma un’offerta. La squadra avrebbe anche bisogno di cedere ma il prescelto in questo senso sarebbe, richiesto dall’Olanda e dalla Grecia. Zaccagni poi è statodal club con un contratto fino al. Per attentare alla sua permanenza alla Lazio insomma De Laurentiis e Conte dovranno essere molto persuasivi.