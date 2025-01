Il Messaggero - Inter-Lazio contatto per Nuno Tavares

Getty Images

Il momento di leggera difficoltà che sta attraversando, dopo la sconfitta subita in Supercoppa e prestazioni non al top come quella che ha portato al 2-2 contro il Bologna, sta convincendo la dirigenza interista a provare a modificare qualcosa dell'organico a disposizione di. Davide Frattesi è il caso più eclatante, ma c'è anche la situazione di Tajon Buchanan da tenere sotto osservazione con il canadese che ha mercato e potrebbe partire per trovare più spazio. E proprio in vista di una possibile partenza del canadese vanno registrati i contatti con laper Nuno Albertino Varela Tavares o più semplicementeNegli ultimi giorni il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani ha confermato che per l'esterno portoghese classe 2000 è arrivato l'interesse di numerosi club, anche italiani: "Ci sono stati chiesti Rovella, Dele-Bashiru, Castellanos e Tavares. La Lazio ha molti nomi appetibili sul mercato, ma noi non dobbiamo smontare la squadra ma puntellarla.ma se diamo via un giocatore perché dobbiamo fare cassa andiamo contro il nostro modus operandi"E il club che ha chiesto alla Lazioè stato, secondo Il Messaggero, proprio. I nerazzurri nel ruolo hanno come detto in uscita Buchanan e sebbene il duo Dimarco-Carlos Augusto sia ad oggi intoccabile, l'ex Monza si sta riciclando sempre più in un ruolo di braccetto difensivo e daLa risposta della Lazio è stata però negativa. A fine stagione Nuno Tavares sarà riscattato per 5 milioni di euro + 4 di bonus dall'Arsenal e sarà uno dei pilastri dei biancocelesti del futuro.