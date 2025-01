Getty Images

Lazio: sondaggio di Juventus, Milan e Inter su Nuno Tavares

40 minuti fa

"Ci sono stati chiesti Rovella, Dele-Bashiru, Castellanos e Tavares. La Lazio ha molti nomi appetibili sul mercato, ma noi non dobbiamo smontare la squadra, ma puntellarla". Sono state queste le parole del direttore sportivo della Lazio Fabiani ai canali ufficiali biancocelesti. Un grande punto sul mercato, tra entrata e uscita, in attesa di scoprire le prossime mosse dei capitolini.



Il Messaggero, in particolare, fa luce su Nuno Tavares e parla di sondaggio effettuato da parte delle tre big italiane, ovvero Juventus, Milan e Inter. Le tre società si sarebbero mosse per il laterale classe 2000 arrivato in estate e grande protagonista di questa prima parte di stagione con la formazione di Baroni.