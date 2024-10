Il Milan apre al nuovo stadio a San Siro, San Donato spiazzata: richiesto un incontro chiarificatore

. Il comune interessato dalla possibile costruzione di un nuovo impianto da parte delsi sta attrezzando per ricevere una struttura del genere, ma è rimasto spiazzato dalle ultime notizie riguardanti una virata sulla zona dove sorge l'attuale stadio Meazza, San Siro."Possiamo costruire un nuovo stadio qui nella zona di San Siro, conservando nell’edificio che verrà al posto dello stadio in cui siamo oggi, il secondo anello", alcune delle dichiarazioni del presidente rossonerorilasciate a Sky.Ecco il testo della nota stampa diffusa in serata:

"A fronte delle recenti notizie della stampa e dichiarazioni del Presidente del Milan che prospettano di considerare la costruzione del nuovo stadio a San Siro come ipotesi concreta,considerando anche che l’iter amministrativo ormai avviato richiede serietà e trasparenza nei confronti delle Istituzioni coinvolte e di tutti i cittadini. Coerentemente con gli impegni assunti di tenere aggiornati i cittadini su tutte le fasi del percorso del progetto stadio, a seguito dell’incontro il Sindaco aggiornerà sull’esito della riunione e sui contenuti emersi".