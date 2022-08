Dopo Yacine Adli (classe 2000), il Milan inserisce in rosa anche Charles De Ketelaere (classe 2001): due potenziali titolari dei prossimi anni, che vanno ad abbassare ulteriormente la media di età della rosa rossonera, che era di anni 25,8 nella stagione dello scudetto e che ora si abbassa ancora con i due acquisti sopracitati, ai quali fa solo da leggero contraltare il classe 1995 Origi. Se guardiamo alle rivali storiche del Milan, la media di età della Juventus nel 2021-22 era di 26,8 e quella dell'Inter addirittura di 28,9.



Ha scritto bene Mario Sconcerti oggi sul Corriere della Sera: "Il Milan ha finalmente aggiunto De Ketelaere a una squadra che spontaneamente crescerà ancora. La gioventù serve a questo, a ottenere sempre qualcosa in più dagli stessi talenti. C’è nel Milan una diversità di messaggio quasi unica, costruisce strada facendo e parte già da un sentimento che sa esprimersi".



E' una politica diversa quella del Milan: mentre l'Inter aggiunge il classe 1989 Mkhitaryan e il classe 1993 Lukaku (con i giovani Asllani e Ballanova come 'contorno', seppur importante), e la Juve acquista, oltre al 1997 Bremer, i classe 1993 Pogba e 1988 Di Maria, il club campione d'Italia punta di nuovo, e soprattutto, sui giovani, sotto l'egida del totem Ibrahimovic, simbolo e nume tutelare dello spogliatoio.



Che poi questo significhi automaticamente la certezza di proseguire a vincere è tutto da dimostrare, ma sulla carta la strategia di Paolo Maldini e Frederic Massara è di segno diverso rispetto alla concorrenza, e segna una differenza 'culturale' nei confronti delle rivali.