Bennacer: 'Questo Milan è più forte di quello dello scudetto. Real-City, quanti di noi avrebbero giocato? Quasi tutti'

Vigilia di coppa per il, vigilia di derby italiano. Giovedì 11 aprile i rossoneri affrontano laa San Siro nell'andata dei quarti di finale di(calcio d'inizio ore 21) e cresce l'attesa per il confronto.Alla vigilia dell'incontro, accanto al tecnico Stefano Pioli, è intervenuto in conferenza stampa il centrocampista: le sue dichiarazioni.- "Servono lucidità mentale e grande carica, sarà così anche contro la Roma? Certo, abbiamo fatto bene l'anno scorso ma è passato. Domani abbiamo una partita, una delle partite più importanti della stagione. Siamo pronti, ci siamo preparati bene. Fisicamente ma anche mentalmente. Ora sarà una bella sfida, una partita importante".

- "E' un Milan diverso. Penso che però è più forte questo, perché abbiamo giocatori diversi, di maggiore qualità. Abbiamo maggiore qualità, anche maggiore esperienza. Abbiamo uno spirito diverso anche, magari anche un po' più giovane, ma sul campo ognuno muore per l'altro".- "Unico. Per noi magari sarà l'unica opportunità per vincere un trofeo del genere in carriera. Quando giochi una competizione così penso che non vuoi solo andare in finale, vuoi vincere. Soprattutto quando sei al Milan, quando hai questa mentalità di vincere tutto. Ma giochiamo partita dopo partita. Ora siamo concentrati su domani".

- "Sinceramente non cambia tanto, perché i mister ci aiutano tantissimo quando facciamo il Ramadan. Hanno gestito molto bene la cosa e li ringrazio, perché non è ovunque così. Per me ora sarà anche meglio, perché potrò bere e mangiare quando voglio e avrò più energia, anche se durante il Ramadan ho registrato dati che non avevo mai fatto prima d'ora".- "Abbiamo una partita, quella di domani. Non pensiamo ad altre partite o ad altre squadre. Siamo concentrati sulla partita di domani".

- ""Per me quasi tutta la squadra. Siamo forti. Real Madrid e Coty sono molto forti, ma anche noi lo siamo. Non posso scegliere solo uno o due giocatori. Anche me? O tutti o nessuno".- "Non è da quando sono tornato che stiamo facendo bene. Il percorso è sempre lo stesso, lo spirito è sempre lo stesso. Insomma solo qualche momento è un po' più delicato, c'è qualche infortunio in più, ma siamo una squadra quindi quando andiamo bene significa che stiamo lavorando bene. Certo, io sono da tanto qua, quasi cinque anni, quindi per forza devo dare qualcosa in più, qualcosa che so, l'esperienza che ho preso, come il mister vede le cose per i nuovi giocatori e magari so cosa fare e cosa no. Poi sto tornando, sento che non sono ancora al 100%, ma lavoro ogni giorno per essere al top. Non è mai semplice tornare da un infortunio grave, ma provo e do tutto sul campo. Ed è questa la cosa più importante".