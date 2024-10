Il Milan è Pulisic dipendente, ma Pochettino lancia l'allarme: la gestione di Fonseca diventa fondamentale

ALTRO LIVELLO

Pulisic è un giocatore nel pieno della sua maturità calcistica, perfettamente consapevole dei suoi mezzi e apparentemente ancora più valorizzato nel sistema di gioco pensato da Paulo Fonseca: libero di svariare, partendo da destra per poi accentrarsi e guardare la porta avversaria, è ormai l’arma in più per il Milan. L’americano è l’assoluto leader tecnico della squadra, il vero trascinatore in campo in un periodo che, dati alla mano, non ha portato i risultati sperati. Il ko contro la Fiorentina ha nuovamente acceso la spia d’allarme a Milanello, dati i soli undici punti conquistati nelle prime sette gare di Serie A e quel sesto posto in classifica – assieme al Torino – che stride con le ambizioni del board dirigenziale e della proprietà RedBird. Ma al di là della sottolineatura di un avvio altalenante per il Milan, è indubbio come Fonseca non possa rinunciare a Pulisic, specialmente in un momento così delicato per tutta la squadra che ancora fatica a trovare interpreti capaci di prendersi le proprie responsabilità e a compiere quel salto di qualità dal punto di vista caratteriale. Impossibile pensare, dunque, a un Milan senza il miglior giocatore della Serie A (a partire dalla scorsa stagione - dal 2023/24 -, infatti, nessun giocatore di Serie A ha preso parte a più reti di Christian Pulisic tra tutte le competizioni: 33 (21 reti e 13 assist) alla ripresa post sosta? Non esattamente.