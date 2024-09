Pulisic, il Re Mida del Milan: Liverpool pronto all'affondo

Il mito narra che il re della Frigia ritrovò il vecchio satiro Sileno, precettore del Dio Dioniso, e lo accolse a braccia aperte, dando una festa in suo onore. Dioniso, per ricompensare la gentilezza mostrata dal monarca, gli chiese di esprimere un desiderio e il Re decise di tramutare in oro ogni cosa che toccasse. La narrazione continuerebbe, ma questo è un altro discorso. Concentriamoci sullo, invece,

Torniamo alla sfida di San Siro, vinta contro il Lecce per 3-0, e al gol realizzato dall’ex Chelsea. Dopo che Alvaro Morata aveva aperto le danze con una precisa incornata di testa e dopo che l’asse Leao-Theo avevano confezionato il raddoppio, ecco che il Milan ha calato il tris in meno di 5 minuti: percussione centrale di Morata, assist per Abraham che colpisce in pieno il palo.Una dimostrazione del suo status da Re Mida moderno: al posto giusto, al momento giusto, in ogni singola occasione.. Ma da Mida non ha ereditato solo il tocco aureo, ma anche la corona, lo scettro che lo incorona come miglior giocatore della nostra Serie A. A partire dalla scorsa stagione (dal 2023/24), infatti,, al pari di Lautaro Martínez (29G + 4A), centravanti e capitano dell’Inter.

(ha un contratto in scadenza al termine dell’annata, al 30 giugno 2025). L'americano ha cominciato la sua stagione al Milan, segnando quattro gol e fornendo due assist nelle prime sei partite di Serie A. Le sue prestazioni non sono passate inosservate in Premier League e(sfidato nella League Phase della Champions League), come riportato dalla stampa britannica,. Pulisic, ricordiamo, ha un contratto con i rossoneri fino al 2027, con un'opzione per rinnovare per un altro anno.(attendendo anche l’apporto che avrà Chiesa in Inghilterra)Servirà un affondo folle per far titubare i meneghini che, intanto, si godono il proprio Re Mida, Christian Pulisic.

