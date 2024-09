Pulisic è il miglior calciatore della Serie A: le chance Scudetto del Milan passano da lui

I gol stagionali diventano 5 se aggiungiamo la splendida cavalcata - inutile tuttavia ai fini del risultato - contro il Liverpool in Champions League. Olivier, nell’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport,e può fare strada anche in Europa. Una missione non semplice ma che può assumere consistenza semanterrà a lungo questa continuità di rendimento.Libero di svariare, partendo da destra per poi accentrarsi e guardare la porta avversaria. Già lo scorso anno lo statunitense, agli ordini di Pioli, aveva dimostrato di poter essere un’arma in più per il Milan, troppo dipendente dalle lune alterne della sua catena mancina ed in particolare dalla vena di Rafa Leao.(fonte transfermarkt): un apporto significativo, incrementato dall’ottimo avvio di questa stagione e che lo pongonoMaCerto, dopo l’avvio sofferto di stagione, Fonseca sembra aver trovato un’identità e una disposizione più efficace dei suoi migliori talenti, puntando proprio sul reparto che offre le maggiori garanzie e soluzioni. L’attacco. Con due esterni ultra-offensivi - Leao e Pulisic - e due punte vere come Morata ed Abraham. Mache può indirizzare in senso positivo ogni momento della partita in favore del Milan.In una corsache si preannuncia, sulla carta, più avvincente che mai - con quattro squadre a darsi battaglia, con Inter, Milan, Juventus e Napoli in lizza -Lautaro Martinez, Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku proveranno a smentirmi, ma ad oggi non vedo nessuno in grado di spostare gli equilibri della nostra Serie A come Christian Pulisic.