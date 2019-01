Per tutte le quote sulle scommesse e per giocare ovunque ti trovi, scarica la nuova app scommesse di Merkur-win

Le vacanze sono terminate per i giocatori del Milan, da oggi si torna a fare sul serio a Milanello. Ci sono due partite fondamentali da preparare: quella di sabato in coppa Italia con la Sampdoria ma anche la finale di Supercoppa Italia con la Juventus.Non ha scelto qualche località turistica di stagione o una bella isola Gonzalo Higuain.Lo ha fatto con un programma studiato nei dettagli con il Milan che gli ha messo a sua completa disposizioneLo ha fatto per cercare di risolvere definitivamente il problema alla schiena ma anche per mantenere una condizione fisica ottimale in vista della seconda parte della stagione.Nel calciomercato non vi sono certezze, tutto può cambiare in poco tempo.. Perché il Milan vuole aggrapparsi al suo vero campione, è consapevole che solo lui può davvero trascinare il gruppo verso la qualificazione in Champions League.