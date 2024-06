Il Milan U15 vola in semifinale Scudetto: Angelicchio tra i protagonisti

Con il successo per 3-2 sul Verona, ilsi è qualificato alla semifinale Scudetto dove affronterà il Genoa di Jacopo Sbravati, che ha superato 5-1 in rimonta al 'Begato 9' il Palermo.Tra i protagonisti della formazione rossonera c’è anche, trascinatore della squadra di Bertuzzo. Il classe 2009 sta per concludere un’altra grande stagione con la maglia del Diavolo, indossata dalla tenera età di 5 anni.Un percorso lungo che Angelicchio sogna di coronare un giorno con l’esordio in prima squadra a San Siro, sul terreno calcato per tanti anni dai suoi

Nel frattempo il giovane calciatore del Milan e della Nazionale Italiana Under 15 proverà a cucirsi al petto lo Scudetto di categoria. Il prossimo traguardo nella carriera di Mattia Angelicchio.