Il Napoli non lo valorizza, Raspadori pensa all'Atalanta: sfida al Milan

continua a essere nei pensieri. Il fantasista piace da tempo a Gasperini, che dà al reparto offensivo una grande importanza, e non pone limiti alla grandezza e qualità dei suoi tridenti. Inoltre, Raspadori orae se le cose non dovessero cambiare,. L'Atalanta può fare al caso suo, dato che proprio a gennaio dovrà giocare anche le gare di Supercoppa, oltre che la altre Coppe e il campionato. Proprio a gennaio poi di solito i nerazzurri subiscono una flessione fisiologica e avrebbero bisogno di ulteriori ricambi e rinforzi.

Nelle ultime gare con la maglia partenopea viaggia da un, con poche eccezioni e soprattutto pochissimo spazio per brillare. Nemmeno contro quell'Atalanta che l'aveva cercato, nemmeno per mettersi in mostra davanti a Gasperini in vista di gennaio.Sette presenze e un solo assist in stagione, ma soprattutto solo 240 minuti in Serie A. A febbraio compirà 25 anni, l'età perfetta per il profilo che cercano i Percassi.

Certo, la valutazione resta alta perché il Napoli vorrebbe trattenere fino a giugnoper avere un jolly da far subentrare a gara in corso. Il club campano lo lascerebbe partire solo davanti a un’offerta diL'Atalanta però potrebbe chiedere uno sconto in caso le prestazioni di Raspadori continuino a essere poche e insufficienti. Gasperini ha chiesto rinforzi soprattutto nella zona d’attacco, anche perché l’inserimento di Zaniolo è un punto di domanda e potrebbe continuare a procedere a rilento.I rossoneri sono alla ricerca di una seconda punta, capace di giocare al fianco di Alvaro Morata. A Bergamo invece potrebbe anche agire sulla trequarti, senza dare punti di riferimento, in coppia insieme a uno degli esterni offensivi.