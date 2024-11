Inter, Inzaghi: "Serve più cinismo. Col Napoli non sarà decisiva e sull'Arsenal..."

AFP via Getty Images

Al termine della vittoria sulper 1-0, con brivido finale per il gol realizzato da Sverko e poi annullato dal VAR per fallo di mano, l'allenatore dell'Interha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le sue dichiarazioni:- ", ma anche a fine primo tempo ho fatto i complimenti alla squadra, perché avevamo anche sbagliato gol importanti. Nel secondo tempo, anche grazie ai cambi del Venezia, abbiamo concesso qualcosa, come un'occasione su cui è stato bravo Sommer. Poi una volta trovato il vantaggio il grande neo è stato quello di non aver chiuso la partita. La Serie A la conoscete,. Con tutte quelle occasioni create non puoi arrivare al recupero solo sull'1-0, ma onore al Venezia che è venuto a San Siro a fare un'ottima gara"

- "Ci. Anche l'Inter si è rinforzata e abbiamo preso giocatori importanti che ci daranno una grande mano. Sarà un campionato molto equilibrato, quelle davanti sono tutte lì. Nel momento importante del campionato devi arrivarci bene".- "Abbiamo avuto qualche problemino, ma abbiamo recuperato Calhanoglu,. Abbiamo bisogno di tutti".- ", sarà comunque importante. Tra due giorni e mezzo siamo in campo con una, quindi pensiero solo all'Arsenal".