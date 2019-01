"Non c'è da attendersi movimenti a gennaio". Così Mino Raiola aveva chiuso il mercato per il suo assistito Hirving Lozano, ma il Napoli non ha perso le speranze e insiste: avanti a oltranza per l'attaccante messicano del PSV, individuato come rinforzo ideale per il pacchetto offensivo di Ancelotti, in previsione anche del probabile addio a fine stagione di uno tra Callejon e Mertens. Distanza tra il club di De Laurentiis, disposto a offrire fino a 30 milioni di euro, e la società olandese, chiede 35 milioni dovendo anche versare all'ex squadra di Lozano, il Pachuca, il 20% della futura rivendita: Giuntoli però ha un piano per sbloccare la situazione.



LA STRATEGIA - Secondo quanto riferito dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport infatti il ds azzurro, con l'ausilio di Raiola, intende limare le distanze inserendo una contropartita tecnica in favore del PSV: uno tra Ounas e Younes, esterni che andrebbero proprio a riempire la casella lasciata vuota da Lozano, oltre a un ricco conguaglio economico. Il Napoli non si arrende al muro alzato dagli olandesi: avanti tutta per l'ala messicana.