Il Napoli replica all'agente di Kvaratskhelia: "Contratto di altri 3 anni. Decide il Napoli, fine della storia"

AFP via Getty Images

Le parole rilasciate in Georgia da, agente dell'attaccantee in cui annunciava pubblicamente la propria volontà di dire addio al Napoli, hanno scatenato la reazione furente del club del patronche, con un post pubblicato attraverso il profilo X (l'ex Twitter) e gli altri canali social, ha rimandato al mittente le richieste dell'entourage dell'esterno.alla richiesta di essere ceduto di Kvaratskhelia portata avanti dal padre e dall'agente a mezzo stampa ribadendo che non sono loro, bensì la società a poter decidere se venderlo o meno. E in questo caso il georgiano non è sul mercato.

In riferimento alle dichiarazioni dell'agente di Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, e del padre Badri, il Calcio Napoli ribadisce che il giocatore ha un contratto di altri tre anni con la società. Kvaratskhelia non è sul mercato. Non sono gli agenti o i padri che decidono del futuro… — Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 16, 2024

Questo il testo del messaggio: "In riferimento alle dichiarazioni dell'agente di Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, e del padre Badri, il Calcio Napoli ribadisce che il giocatore ha un contratto di altri tre anni con la società. Kvaratskhelia non è sul mercato.