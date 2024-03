Quanto vale Kvaratskhelia per il Napoli

C'è solo un modo per convincere il presidente De Laurentiis a vendere Khvicha Kvaratskhel. In queste settimane l'agente ha parlato del futuro del georgiano spiegando che con una proposta adeguata alla richiesta il Napoli può valutare davvero l'addio in estate, nonostante la probabile partenza di Osimhen. Due pezzi dello scudetto dell'anno scorso che possono salutare definitivamente l'Italia quindi, anche se per Kvara il discorso è diverso: a fine stagione la società parlerà con l'agente per discutere il rinnovo del contratto.- L'esterno georgiano ha un contratto fino a giugno 2027 con il club azzurro, a fine stagione ci si siederà a tavolino per parlare di un eventuale prolungamento; non tanto per blindarlo perché l'accordo è già lungo, quanto per: la richiesta dell'entourage del giocatore è decisamente più alta rispetto allo stipendio attuale del giocatore.- La situazione legata al futuro di Kvaratskhelia è monitorata dai grandi club europei: in questi mesi il giocatore, il georgiano piace molto a Klopp che però ha già annunciato l'addio al Liverpool alla fine della stagione. Gli estimatori non mancano nemmeno in Premier League, da dove spesso arrivano proposte economiche molto importanti.