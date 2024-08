Il nuovo ruolo di Dorgu nel Lecce

Getty Images

Nel nuovo Lecce c'è sempre più spazio per Patrick Dorgu. L'esterno sinistro classe 2004 è una delle tante intuizioni di Pantaleo Corvino, che l'ha pescato nelle giovanili del Nordsjaelland e oggi sta diventando sempre più titolare della squadra giallorossa. Pagato 200mila euro, dopo una prima fase di rodaggio in Primavera con la quale vince uno scudetto

- Tanto che dopo aver fatto qualche esperimento nel finale della scorsa stagione, il difensore danese è stato schierato in una posizione più offensiva sia nella partita di Coppa Italia contro il Mantova che ha aperto la stagione 2024/25 del Lecce con una vittoria per 2-1 e il conseguente passaggio del turno, che nella prima giornata di campionato giocata in casa contro l'Atalanta (0-4 finale, non benissimo).- L'anno scorso Dorgu si è alternato spesso a Gallo nel ruolo di terzino sinistro, ma negli ultimi mesi di campionato Gotti era riuscito a trovare la soluzione per schierarli entrambi: il primo più alto, e l'altro nel suo ruolo naturale sulla linea di difesa., che l'aveva provato più alto nel finale della gara contro la Salernitana a inizio stagione. Con l'arrivo di Gotti ha giocato con più regolarità in quel ruolo facendo anche l'esterno sinistro nel tridente d'attacco e giocando anche largo a destra contro il Milan a San Siro.