Chi è Dorgu, l’intuizione di Corvino che può diventare un'idea per il Milan

Se chiedete a Corvino di, vi farà un sorrisone di chi la sapeva lunga fin dall’inizio. Ancora prima di ieri, quando al 92’ di Lecce-Fiorentina ha segnato il primo gol in Serie A, decisivo per la vittoria dei giallorossi in una partita che la squadra di D’Aversa ha ribaltato negli ultimi due minuti.- Per Corvino puoi sbagliare moglie, ma non l’attaccante e il portiere. In questo caso non ha sbagliato neanche il terzino; sinistro, per la precisione. Perché, l’ha messo in Primavera e lui è diventato uno dei protagonisti dello scudetto dell’anno scorso. Quest’anno è salito in prima squadra e D’Aversa lo sta alternando a Gallo sulla fascia sinistra: 21 partite Dorgu, 32 il terzino italiano.- Il gol di ieri ha puntato i riflettori del mercato sul gioiello danese del Lecce, che già nei mesi scorsi era stato seguito dagli osservatori di qualche top club.. Corvino già si sfrega le mani pensando a una nuova plusvalenza: la valutazione che fa il Lecce è superiore ai 20 milioni, con l’idea di fare una cessione simile a quella di Hjulmand allo Sporting Lisbona (venduto 18+3, è la plusvalenza più importante nella storia del Lecce).- Al momento gli interessamenti sono arrivati solo dall'estero, ma in estate Dorgu potrebbe diventare un'idea di mercato anche per qualche club italiano.La valutazione di oltre 20 milioni non è bassa, ma se i rossoneri dovessero informarsi davvero per Dorgu si potrebbe provare a costruire l'operazione inserendo qualche contropartita per abbassare la parte cash. A oggi, però - specifichiamo - il Milan non è interessato a Dorgu. Patrick ha gli occhi delle big estere puntati su di lui, il Lecce mette in vetrina un altro talento e prepara l'ennesima plusvalenza.