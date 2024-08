Il nuovo ruolo di Mkhitaryan nell'Inter

Getty Images

Nelle ultime amichevoli estive Simone Inzaghi ha fatto le prove generali per la nuova stagione, alla quale i nerazzurri si presentano con lo scudetto sul petto dopo il trionfo dell'anno scorso. La novità in attacco si chiama Medhi Taremi già protagonista nelle amichevoli, ma insieme a lui potrebbe esserci un altro volto nuovo. O quasi: in caso di emergenza in attacco come già successo in alcuni test durante l'estate, infatti,- L'armeno è stato schierato da seconda punta contro il Las Palmas e Pisa, l'allenatore è rimasto soddisfatto dalle prestazioni dell'ex giocatore della Roma e. Mkhitayan ha le caratteristiche per giocare in quella posizione, schierato vicino alla porta sarebbe più pericoloso in zona-gol e già in passato ha ricoperto quel ruolo quando giocava con Borussia Dortmund e Manchester United.

- Nella stagione scorsa Mkhitaryan è stato un punto fermo del centrocampo di Inzaghi insieme a Barella e Calhanoglu, e probabilmente anche in questa stagione parte ancora come favorito per un posto da titolare. Quando (e se) Inzaghi deciderà di avanzare l'armeno da seconda punta,, uno dei volti nuovi dell'Inter.