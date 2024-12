Il Pagellone del 2024: mago Gasperini, Guardiola è finito? Klopp "falso", Mbappé è da 4, Cardinale vale 1

MANCHESTER UNITED 0: per distacco, la peggior “grande” società in giro attualmente per il mondo. Nemmeno l’ingresso nel management di un imprenditore di successo come sir Ratcliffe ha saputo cambiare l’inerzia autodistruttiva di un club leggendario, ormai sempre più vittima di dileggi e sberleffi. Old Trafford non è più da tempo il Teatro dei sogni, ma è sempre più il palcoscenico perfetto per giornate da incubo, ovviamente per i supporters dei Red Devils. Tutto ciò che il Man United tocca si deteriora e nel circolo vizioso sembra essere caduto pure un tecnico emergente e di grande talento come Ruben Amorim. Più che Re Mida, sembra…