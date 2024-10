Il Pallone d’Oro ha ancora senso? Fu distrutto nel 2010, Rodri è solo un ritorno al passato

Redazione Calciomercato

E già di per se, le prossime righe, sono tutto e niente, sono aria fritta nel mare del nulla.. Per alcuni - uno in particolare - un'autentica ossessione, la ragione di vita - sportivamente parlando. Eppure, quando arriva l'autunno, ogni singolo autunno, rimaniamo qui a discutere.

Per chi ha il piacere di scrivervi queste righe, se interessa,ne decretò la morte dal concetto inizialmente pensato e a lungo onorato dalla giuria dei giornalisti 'affiliati' a France Football - fino a quel momento custodi quantomeno di un senso logico del trofeo.in una pacchiana e prolissa sfilata di moda volta a premiare molto spesso il più forte e il più popolare, come impone la contemporanea società dell'apparire la cui credibilità è misurata in followers. Il peccato originale in fondo è tutto lì, così come il cortocircuito che ogni anno ormai, proprio da quell'edizione incriminata, ruota intorno alla scelta della giuria. Occorre riavvolgere il nastro però, e raccontare con precisione il misfatto.

Stesso trofeo, dinamiche di votazione completamente diverse. A quella giuria di fedelissimi giornalisti scelti Paese per Paese dal magazine France Football, si unirono i voti dei commissari tecnici delle varie nazionali mondiali e dei rispettivi loro capitani.Un Messi in quella stagione anestetizzato proprio dalla commovente resistenza interista in semifinale di Champions e schiacciato dalla pressione in Sudafrica con un Mondiale da 1 gol in 450 minuti con l'Argentina, poi umiliata 4-0 dalla Germania ai quarti di finale. La giuria però premiò la Pulce, tra lo sconcerto generale di Iniesta, Xavi e Wesley Sneijder - uno dei tre a vostra scelta - vincitori morali di quell'edizione.

trasformandosi da evento 'di concetto' a pura e semplice 'celebrazione' del più forte e più polare al mondo. Normale, quando la votazione si apre al commissario tecnico e al capitano delle Isole Tonga, senza mancare di rispetto a nessuno.a un mero esercizio di stile su chi fosse il più forte. E infatti via di Messi e Rolando, Ronaldo e Messi per anni e anni a venire. Fino al passo indietro dei francesi, inevitabile per sopravvivere a un trofeo svuotato di concetto. Un ritorno al passato, con il nuovo distaccamento dalla FIFA da parte di France Football e il ripristino della suaIl tutto, però, a buoi ormai scappati.

Sì perché quel cortocircuito che abbiamo vissuto per anni è ancora vivo nella mente di tanti se non addirittura tutti., ma al tempo stesso che cerca di ritrovare il senso originale del suo passato.Un nome, quello del centrocampista spagnolo, che prima del 'Messi gate 2010' non ci saremmo mai sognati di contestare.

- l'Europeo - nonché al tempo stesso architetto e metronomo del centrocampo ancora una volta. Stando ai vecchi paramenti, appunto, con la scelta Rodri, le chiacchiere stanno a zero. Una conferma indiretta arriva anche dalle parole di chi con i nuovi parametri non ci ha mai avuto a che fare, Roberto Beccantini. Il collega, storica firma della Gazzetta dello Sport e fino al 2009 giurato italiano interpellato dal magazine francese, scriveva ieri mattina dalle colonne di Eurosport come il suo voto in questa stagione l'avrebbe ipoteticamente dato a Rodri. E Rodri alla fine ha vinto. Scatenando però parecchio putiferio non solo sui social, ma anche tra gli addetti ai lavori.

, ma campione d'Europa in Inghilterra con la sua Germania - rimanendo in qualche modo ancorato, appunto, a quel grande cortocircuito che c'è stato nel recente passato. Per questo, insomma, l'affermazione di un Pallone d'Oro che ha perso di senso con cui si apriva questo articolo., coloro che vorrebbero continuare a premiare semplicemente il più forte - quest'ultimi, quasi tutti, con il secondo classificato Vinicius Junior.

In mezzo, anche i polemici; quelli che - comprensibilmente - oggi sbraitano: "Rodri ha vinto il Pallone d'Oro e Iniesta no". Ma in fondo, una risposta a questo 'rant' c'è ed è pure semplice: Iniesta il Pallone d'Oro l'avrebbe anche vinto...