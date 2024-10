Lautaro: Inter-Juve lo spot per cui non è da Pallone d'Oro

Finalmente ci siamo. Questa sera a Parigi alandrà in scena la cerimonia che porterà all'incoronazione del Pallone d'Oro 2024 e che, salvo sorprese, vedrà Vinicius Jr. alzare al cielo il trofeo. In queste settimane si è parlato a lungo della candidatura dell'attaccante dell'che, anche qui salvo sorprese, dovrebbe almeno essere certo di finire in top 5. Dalle parole dia quelle presunte die infine anche quello di SimoneEppure, nonostante l'ottima stagione 2023-24 conclusa con la vittoria della Coppa America (capocannoniere da sempre subentrante e gol in finale), l'Inter-Juventus visto ieri sera, che si sovrappone al derby Inter-Milan, è stato un spot importantissimo che testimonia come, almeno per ora, il centravanti argentino non meriti quel premio.

Sia chiaro, il Pallone d'Oro da quest'anno è diventato su base stagionale e quindi un posizionamento in top 5 data la scorsa annata non è fuori luogo.serve una costanza che anche l'anno scorso è mancata (soprattutto nel finale di stagione) e che quest'anno emerge con ancor più importanza.dato che è appoggiandosi a lui sulla trequarti che l'Inter riesce spesso a creare il giropalla in grado di innescare le catene laterali. Oggi lui è in difficoltà, dal punto di vista fisico ancor prima che da quello tecnico-tattico e i dati di Inter-Juventus purtroppo lo testimoniano andando addirittura oltre i singoli episodi.

. Il numero diè calato dal 72% al 50%, isono calati dal 45,4% al 40.9% e quellidal 58,5% addirittura al 41,6 %. La differenza di prestazione si vede anche nella gestione della palla con lariusciti calata dal 79,1% al 75,8% con un calo anche inpassati dal 65,6% al 55,6% e unascesa da 25,6 a 18.2. E in zona gol? Anche lì il dato è negativo con uncalato dal 29,6% al 16,7%.

E se questo non bastasse ci sono anche gli espisodi che incidono anche e soprattutto sul risultato. Nel derby con il Milan è lui che si perde Gabbia andando a stamparsi sul blocco di Tomori. Ieri sera, invece, è da lui e dalla sua palla persa che si genera il gol del momentaneo 2-1 della Juventus. La pagella del nostro Pasquale Guarro è lo specchio della gara: "Perde palla a centrocampo e la Juventus trova il gol sulla ripartenza. Ancor peggio del pallone perso, la sceneggiata che compie torcendosi di dolore a terra come se avesse subito un fendente. Non è la prima volta. Sfiora il gol di testa e un altro se lo divora quando impatta male un cross dalla destra".Se lui è al top è decisivo e, forse, potrebbe anche essere da primo al mondo. Se non lo è, tuttavia, non solo non riesce ad essere leader e trascinatore, ma può capitare che sia addirittura dannoso.