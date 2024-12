Il Papu Gomez si allena col Renate e prepara il rientro: dove vorrebbe giocare e chi lo vuole

Getty Images

"Assunzione involontaria di un farmaco per placare un broncospasmo": questo si legge nel comunicato del Monza che, nell'ottobre del 2023, dava conto della squalifica di due anni comminata al, che era da poco tornato in Italia dal Siviglia. Il giocatore argentino, campione del Mondo anche se non da protagonista con la sua Nazionale una decina di mesi prima, non ha potuto fare altro che opporre un ricorso alla sentenza di primo grado che poi è stato respinto.In un'intervista recente a L'Eco di Bergamo, l'ex Atalanta ha dichiarato: “. Mi alleno ogni giorno per restare in forma. Dopo invece penso che diventerò procuratore". Più di un anno dopo la sentenza,, club che milita in Serie C, per non perdere il ritmo in attesa di novità sul suo rientro, al momento previsto nell'ottobre del 2025.

E se la squalifica venisse ridotta in base ad un nuovo ricorso?Chiaramente, questo approccio è subordinato ad una decurtazione della squalifica, altrimenti si andrebbe al prossimo autunno, a scadenza naturale dello stop. Dopodiché, ecco che si apriranno orizzonti per un'ultima, emozionante cavalcata nel calcio che conta per lo storico capitano dell'Atalanta.