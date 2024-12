Atalanta-Milan: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Per il Milan è l'ultima spiaggia per rientrare nella corsa scudetto, per l'Atalanta è la prova del nove, con l'opportunità di stare in vetta da sola per almeno 48 ore.I rossoneri arrivano dalla larga vittoria in Coppa Italia e dal successo sull'Empoli, ma i bergamaschi non perdono in stagione dal 24 settembre e hanno inanellato otto vittorie consecutive in campionato.

Partita: Atalanta-Milan

Data: venerdì 6 dicembre

Orario: 20.45

Canale Tv: DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Streaming: Dazn, Sky Go, Now

Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Samardzic; De Ketelaere, Retegui. All. Gritti (Gasperini squalificato).Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leao; MorataLE ULTIME DAI CAMPI - Fonseca ha recuperato sia Sportiello che Loftus-Cheek, che partiranno dalla panchina, ma dopo il turnover di Coppa Italia punta sull'undici che ha battuto l'Empoli. Gasperini invece, squalificato e quindi in tribuna, dovrà fare a meno di Zappacosta e Cuadrado sulle fasce.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming sia da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, sia su Sky, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251. Per gli abbonati di entrambe le piattaforme, infine, la gara sarà visibile in tv anche tramite l'app DAZN disponibile sul decoder Sky Q.

DOVE VEDERE ATALANTA-MILAN IN STREAMING - Sarà disponibile su DAZN e il servizio di Sky, Sky go. Gli utenti potranno vedere Roma-Atalanta in diretta streaming anche sui vari dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad e sul proprio pc o notebook. La partita verrà trasmessa anche su Now.TELECRONISTA E SECONDA VOCE - Su DAZN la telecronaca del match sarà affidata a Ricky Buscaglia e Massimo Ambrosini. Su Sky invece saranno le voci di Andrea Marinozzi e Riccardo Montolivo a raccontare Atalanta-Milan.