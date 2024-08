Il presidente del Trapani: "Koopmeiners? Non c'è da vantarsi a quelle cifre"

, presidente del, parla dell'acquisto dida parte della: "Complimenti all'Atalanta, ha fatto una plusvalenza clamorosa - dice, intervistato da Sportitalia -. Credo che sia la società più virtuosa in Europa. E questo succede perché si vendono giocatori come Koopmeiners a 60 milioni.E poi: "Sono abituato a dire quello che penso, è stato strapagato e avrà grandissime responsabilità, con cifre clamorose. Grande colpo dell'Atalanta".

L'accordo finale è stato raggiunto nella giornata di ieri per un trasferimento a titolo definitivo, sulla base di 53 milioni di euro di parte fissa, a cui si aggiungono 3 milioni in bonus facilmente raggiungibili e 3 milioni in bonus più difficili. L'olandese firmerà un contratto quinquennale a 4,5 milioni di euro netti a stagione.