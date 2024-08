Getty

Juventus, Koopmeiners ha scelto il numero di maglia

32 minuti fa

La telenovela per Teun Koopmeiners è finalmente terminata. Il centrocampista olandese è arrivato nella mattinata di mercoledì 28 agosto alla Continassa per svolgere visite mediche e idoneità per poi recarsi negli uffici della Juventus e firmare il suo lungo contratto di 5 anni con la società bianconera da 4,5 milioni a stagione.



L'affare porterà nelle casse dell'Atalanta 53 milioni di euro di parte fissa, più 3 di bonus facilmente raggiungibili e altri 3 un po' più complicato per un totale di 59 milioni di euro. Il giocatore alla corte di Thiago Motta indosserà la maglia numero 8 rimasta libera da padrone nella stagione 23/24 dopo che Aaron Ramsey e Weston McKennie