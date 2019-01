Ildicerca muscoli, un motorino da mettere a centrocampo per far salire ulteriormente i giri, e il ritmo, della squadra di. E l'allenatore tedesco ha tracciato l'identikit per il rinforzo perfetto: Marques Loureiro, punto fermo deldiNon c'è stato ancora alcun approccio tra il PSG e la società partenopea ma, come scrive la Gazzetta dello Sport,ha fatto già intendere che il giocatore non è in vendita. Solo una offerta monstre potrebbe convincere il patron dela cedere l'ex Udinese: arrivato nel 2015 per 12 milioni di euro più il cartellino die il prestito biennale di Duvan, il brasiliano ora viene valutato 100 milioni. Servono 3 cifre per strappare Allan ad Ancelotti. PSG avvisato. E spaventato.GIOCA A FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com