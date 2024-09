Il Real Madrid perde Brahim Diaz per 3 mesi! Salta le sfide con Milan e Atalanta

, reduce dalla faticosa vittoria per 2-0 sul campo della Real Sociedad nell'ultimo turno di Liga. I rigori trasformati da Vinicius jr e Mbappé hanno nascosto una prestazione non troppo convincente ma non cancellano ciò che proviene dall'infermeria, nella quale entra – e dovrà rimanerci per diverso tempo – l'ex Milan. Secondo quanto ha raccolto la collega di Cadena Cope Arancha Rodriguez, per il nazionale marocchinoLa lesione muscolare, che in un primo momento non appariva così seria, si è invece rivelata molto grave e toglie ad Ancelotti una pedina molto preziosa.Per effetto di questo infortunio, Brahim Diaz è destinato a rimanere ai margini almeno sino a metà dicembre, compromettendo tutta la prima parte di stagione.Brahim Diaz era stato costretto ad abbandonare la partita contro la Real Sociedad dopo 25 minuti dall'inizio del match all”Anoeta”, quando aveva avvertito una fitta all'altezza della coscia destra. A prenderne il posto era stato il brasiliano Rodrygo, che ha poi completato la partita. Ancelotti dovrà dunque rinunciare a lungo ad un giocatore importante nelle rotazioni e