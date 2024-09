Getty Images

Real Madrid: Ancelotti perde Brahim Diaz, segna Vinicius su rigore

Redazione CM

7 minuti fa



Brutta notizia per il Real Madrid, che perde Brahim Diaz per infortunio. Il trequartista spagnolo (classe 1999 ex Milan e Manchester City) per un problema muscolare viene sostituito al 25° minuto dall'allenatore Carlo Ancelotti con il brasiliano Rodrygo, che completa il tridente d'attacco con Mbappé e Vinicius. Quest'ultimo al 58' segna il gol del vantaggio su rigore sul campo della Real Sociedad.