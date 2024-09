Il Real Madrid blinda Lunin: ufficiale il rinnovo

Getty Images

Ilconferma la fiducia adcon un lungo. E' ufficiale la firma del nuovo contratto che legherà il portiere ucraino alle merengues per i prossimi sei anni, fino al- Il Real Madrid CF e Andriy Lunin hanno concordato di prolungare il contratto del nostro giocatore, che rimarrà legato al club fino al 30 giugno 2030.Lunin è arrivato al Real Madrid nel 2018, a 19 anni, e fa parte della prima squadra dal 2020. In carriera, difendendo la maglia del Real Madrid, ha vinto 10 titoli: 2 Champions League, 1 Mondiale per club, 2 Supercoppe europee. , 2 campionati, 1 Copa del Rey e 2 Supercoppe spagnole.

Lunin è nazionale dell'Ucraina, squadra con cui ha partecipato agli Europei 2024 in Germania, ed è candidato a vincere il Trofeo Yashin come miglior portiere della stagione 2023-2024, nella quale le sue prestazioni sono state fondamentali per il Real. Il Real Madrid vince i tre titoli: Champions League, Liga e Supercoppa spagnola.