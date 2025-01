Il Real Madrid supera il Maiorca nel secondo tempo: 3-0, sarà Clasico col Barcellona in finale di Supercoppa

AFP via Getty Images

E' stato un ottimo, quello che si è opposto alnella seconda semifinale di Supercoppa Spagnola in Arabia. I finalisti sconfitti di Copa del Rey 2023/24, allenati da Jagoba Arrasate, hanno tenuto per un'ora sfiorando anche il vantaggio con Dani Rodriguez prima di capitolare al gol di Jude, bravo a ribadire in rete una doppia respinta di Greif e del suo reparto difensivo.Da questo punto in poi è accademia per i Blancos, che poi nel recupero chiudono la gara e rendono il risultato anche troppo severo nei confronti degli avversari: une il sigillo dinel giorno del suo compleanno fissano il 3-0 finale e valgono al Real il pass per la finale di domenica sera contro il Barcellona.

Dopo il fischio finale ancora Vinicius protagonista nel verso sbagliato, con scintille tra lui e Maffeo che hanno rispolverato vecchie ruggini. E' servito l'intervento di Ancelotti per evitare al brasiliano, già squalificato per due giornate in campionato, guai in vista della finale.