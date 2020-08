Dopo aver piazzato un altro rinforzo al centrocampo con l'arrivo di Weston McKennie, la Juventus non perde di vista il mercato in uscita: l'obiettivo di Paratici è quello di piazzare i giocatori che finora non hanno trovato molto spazio. Nelle ultime settimane si è parlato molto del futuro di Daniele Rugani, che anche l'anno scorso con Sarri ha giocato poco. Nonostante il messaggio del padre Ubaldo (QUI), per il difensore spunta una pista francese. Secondo France Football infatti il Rennes starebbe pensando all'ex Empoli per rinforzare il reparto

CONTINUA A LEGGERE SU ILBIANCONERO.COM