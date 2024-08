Il santone nigeriano a Osimhen: "Non andare al Chelsea, ucciderà la tua carriera"

This Nigerian church leader has warned Victor Osimhen not to join Chelsea



(via @primate_ayodele) pic.twitter.com/quPXCe2cDu — ESPN Africa (@ESPNAfrica) August 15, 2024

e la prossima tappa della sua carriera: adesso si scomodano anche i rappresentanti del clero. Tutto vero:, che in queste ore sta valutando uno scambio con Lukaku e un conguaglio per il Napoli.Insomma, una convinzione estrema, quella di Elijah Ayodele. Eppure l'altra pretendente europea, il Psg, non pare intenzionata ad avvicinarsi alle richieste economiche di De Laurentiis. Ancora due settimane, poi, se non si troverà una quadra, l'ultimo mercato aperto sarà quello dell'Arabia Saudita, da sempre pronta a fare follie per il capocannoniere della Serie A 2022/23.